Changements sur le Play Store, Samsung One UI 5.0 et la dernière innovation d’Apple – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 7 avril : Samsung prépare la mise à jour One UI 5.0 avec Android 13, Google réforme son Play Store et Apple permet de changer facilement le Face ID d'un iPhone X.

Google rend invisible certaines applications du Play Store

Pour inciter les développeurs à mettre à jour leurs applications vers les dernières normes d’Android, Google a annoncé que les applications trop vieilles allaient bientôt devenir invisibles sur le Google Play Store.

Samsung prépare déjà One UI 5.0 avec Android 13

Samsung est de plus en plus rapide et sérieux quand il s’agit du suivi des mises à jour sur ses smartphones Android. D’après une fuite, le constructeur aurait deux mois d’avance sur le déploiement de One UI 5.0.

Remplacer FaceID sur l’iPhone X devient plus simple

Malgré sa communication très écolo, Apple obligeait jusqu’à présent le remplacement complet d’un iPhone X en cas de défaut avec le capteur Face ID. Désormais, la marque propose enfin de remplacer le capteur défaillant.

