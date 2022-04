Remplacer FaceID sur l’iPhone X occasionnera moins de gâchis

Apple a modifié son protocole de réparation pour les capteurs nécessaires à FaceID sur l'iPhone X. Ces derniers peuvent désormais être changés séparément, sans induire le remplacement de l'appareil au complet.

L’une des bizarreries des services de réparation d’Apple vient de prendre fin. Jusqu’à présent, la réparation de capteurs FaceID endommagés sur l’iPhone ne pouvait pas être faite séparément, ce qui impliquait par défaut le remplacement complet de l’appareil. Le client repartait alors avec un iPhone neuf, tandis que l’unité endommagée était vraisemblablement envoyée au recyclage. Une solution radicale dont on ignore la raison exacte, mais qui était sans doute liée à la conception interne des iPhone à encoche et de leur système sophistiqué de reconnaissance faciale.

En février dernier, Apple trouvait toutefois (et sur le tard) un moyen de changer les capteurs de FaceID sans remplacer l’iPhone tout entier, mais ce nouveau protocole de réparation ne concernait malheureusement pas l’iPhone X, lancé en 2017. L’appareil était donc toujours concerné par la politique de remplacement au grand complet. Un mémo partagé par Apple en interne et consulté par MacRumors nous apprend toutefois que la firme peut désormais remplacer les capteurs FaceID défaillants sur un iPhone X.

L’iPhone X est désormais plus largement réparable

En d’autres termes, l’iPhone X peut maintenant profiter des réparations de FaceID exactement comme les iPhone XS / XR et les autres modèles plus récents. Une bonne nouvelle pour l’utilisateur, qui pourra conserver son téléphone après réparation, mais aussi pour Apple. Cette intervention devient en effet moins coûteuse pour l’entreprise et plus respectueuse de l’environnement… un autre enjeu pour Apple, qui cherche comme ses concurrents à amoindrir son impact environnemental et alléger son bilan carbone.

Rappelons qu’Apple a annoncé, en fin d’année dernière, la mise en place prochaine d’un programme de réparation en libre-service. Ce dernier va permettre aux clients du groupe d’acheter des pièces détachées officielles et de procéder eux-mêmes à des réparations sur leurs produits Apple. Une initiative qui devrait se concrétiser dans les prochains mois et qui a déjà été reprise par d’autres marques, dont Samsung.

