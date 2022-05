Fuite du Sony WH-1000XM5, caractéristiques du Nothing phone (1) et les SMS surtaxés de Wiko – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 5 mai : le prochain casque de Sony apparait, on connait plus de caractéristiques du Nothing Phone (1) et Wiko mène l'enquête sur des SMS surtaxés. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Sony WH-1000XM5 : une prise en main avant l’annonce

Le prochain casque Bluetooth de Sony approche, c’est une certitude. Après de nombreuses fuites, un internaute a carrément pu prendre en photo la boite du casque WH-1000XM5, pourtant toujours pas officialisé.

Nothing phone (1) : plus de caractéristiques

Le premier smartphone de Nothing est très attendu. Des internautes ont mis la main sur un supposé manuel d’utilisation qui dévoile les caractéristiques de l’appareil.

Wiko ouvre une enquête sur les SMS surtaxés

Plusieurs propriétaires de téléphone Wiko se plaignent d’envoi de SMS surtaxés sans leur accord. La marque a répondu à nos questions sur ce sujet épineux.

