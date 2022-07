Netflix fait payer, Citroën s’électrise et record pour les GeForce RTX- Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 19 juillet : Netflix teste la facturation du partage de compte, Citroën finit d'électrifier sa gamme et Nvidia prépare de la toute puissance. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Netflix va faire payer le partage de comptes

Pour faire repartir ses revenus à la hausse, Netflix a déjà pensé à des forfaits moins onéreux avec publicité. Le service de streaming lance aussi une nouvelle fonction payante dans certains pays pour « ajouter un nouveau foyer » à un abonnement.

Les Citroën C3 passent à l’électrique

Citroën ë-C3 et ë-C3 Aircross : les deux modèles les plus vendus chez Citroën n’avaient pas encore été électrifiés au sein de la gamme. Mais ce sera chose faite l’année prochaine avec des tarifs abordables.

Nvidia GeForce RTX 4090 : elle s’annonce surpuissante

Une fuite de benchmark des prochaines cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 4090 laisse entrevoir une puissance record par rapport aux déjà puissantes RTX 3090.

Dans les coulisses d’As Dusk Falls

Nous sommes allés à la rencontre des créatrices du jeu As Dusk Falls

qui est disponible depuis aujourd’hui sur les consoles Xbox et PC, ainsi que dans le Xbox Game Pass. Un jeu original qui se parcourt comme un film dont vous seriez le héros et le grand décisionnaire du scénario. Le tout porté par une direction artistique plus qu’originale pour un jeu vidéo qui veut toucher tout le monde.

