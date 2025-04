Nouveaux licenciements massifs dans le jeu vidéo, chez Electronic Arts qui abandonne un jeu

Electronic Arts supprime 300 à 400 emplois parmi ces équipes. Le studio Respawn semble particulièrement touché.

Apex Mobile Legends // Source : Respawn

Vous pensiez que la crise que traversent les développeurs de jeux vidéo était derrière nous ? Les semaines continuent et les studios continuent d’annoncer des vagues de licenciements dans le secteur.

Pour aller plus loin

Ils ont sorti les meilleurs jeux vidéo en 2024 et se sont fait licencier

Dans la nuit de mardi à mercredi, c’est l’éditeur Electronic Arts qui a procédé au licenciement de plusieurs centaines de salariés, entre 300 et 400 d’après des sources interrogées par Bloomberg.

Respawn gravement touché

On ne connait pas la répartition exacte des postes touchés par ces suppressions d’emploi, mais le studio Respawn Entertainment semble particulièrement touché avec plus de 100 licenciements.

Il s’agit du studio à l’origine de Titanfall, Apex Legends et la série Star Wars Jedi (Fallen Order et Survivor), crée en 2010 par des anciens d’Infinity Wards, le studio derrière Call of Duty 4 Modern Warfare (entre autres).

Cette vague de licenciements entrainerait du même effet l’annulation d’un projet de jeu vidéo de Respawn, connu sous le nom de code R7, un extraction shooter dans l’univers de Titanfall.

Les prochains efforts du studio se porteront sur une suite à Star Wars Jedi Survivor et sur du nouveau contenu pour Apex Legends.

Les revenus des dirigeants d’Electronic Arts donnent le tournis

Comme le relève Aftermath, Eletronic Arts publie aussi dans ses résultats les revenus attribués à ses dirigeants. Par exemple, à travers son salaire et ses revenus en actions et autres formes de compensation, le patron d’EA Andrew Wilson a touché plus de 25 millions de dollars à lui seul en 2024.

Les autres dirigeants peuvent également garder le sourire : 6,5 millions de dollars pour le directeur financier, 12 millions de dollars pour la présidente de la R&D, ou encore 7 millions de dollars pour la dirigeante des ressources humaines.

Electronic Arts devrait bientôt révéler les chiffres actualités pour l’année fiscale 2025. On découvrira alors si les dirigeants de l’entreprise participent à l’effort pour les finances du groupe.