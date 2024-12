L’inclusivité dans les jeux vidéo va franchir un nouveau cap, et c’est grâce à… Electronic Arts

Le géant du jeu vidéo vient de rendre open-source plusieurs de ses technologies relatives à l’accessibilité dans les jeux vidéo. Parmi elles, on retrouve des outils de reconnaissance vocale ou de détection des problèmes de photosensibilité.

Source : EA

La question de l’accessibilité n’est pas nouvelle dans les jeux vidéo, et vous l’avez sûrement remarqué. Lecteurs d’écran, correcteurs de couleurs pour le daltonisme, ou encore réglages liés à certaines phobies : les options mises à la disposition des joueurs sont de plus en plus nombreuses, et il n’est pas question pour les développeurs de s’arrêter en si bon chemin.

« Nous pensons que les jeux doivent être accessibles à tous », a même récemment déclaré Kerry Hopkins, vice-présidente des affaires mondiales chez EA, dans un communiqué de presse rapporté par Game Developer. Et on ne peut pas dire qu’il s’agisse là de paroles en l’air, puisque l’entreprise développe depuis plusieurs années des technologies devant améliorer l’inclusivité de ses produits.

Certaines d’entre elles pourraient même se retrouver dans votre prochain jeu préféré, même s’il n’a pas été développé par EA. L’entreprise s’est en effet engagée, en 2021, à rendre les fruits de ses recherches open-source et gratuits. Et, aujourd’hui, pas moins de 23 brevets viennent s’ajouter à ceux déjà mis à la disposition du reste de l’industrie.

De nouvelles barrières qui se lèvent

Parmi les brevets publiés par EA, on retrouve plusieurs technologies de reconnaissance et de synthèse vocales. Si l’une d’entre elles se contente de générer des sons particuliers à partir de données textuelles, une autre permet d’imiter la voix d’un joueur depuis un échantillon vocal restreint. Enfin, la plus impressionnante « déduit l’émotion d’un joueur pendant qu’il joue à un jeu vidéo » pour pouvoir adapter l’ambiance sonore en fonction de son état émotionnel.

Au-delà de la prouesse technologique, ces outils peuvent permettre de pousser encore plus loin l’interactivité dans les jeux vidéo, et donc potentiellement les possibilités d’interagir avec l’environnement, les objets ou encore les PNJ. Plus encore, EA s’adresse ici à davantage de joueurs. Notamment ceux atteints de déficience mentale, encore peu concernés par les options d’accessibilité, et dont les sensibilités émotionnelles peuvent devenir de véritables freins pour pouvoir profiter pleinement de nombreux titres.

Le géant américain en a aussi profité pour rendre IRIS, un plugin pour le moteur Unreal Engine 5, accessible aux autres développeurs. Celui-ci permet de détecter facilement les problèmes liés à la photosensibilité dans un jeu, et ce, même pendant son développement. De quoi rendre la tâche des studios nettement plus simple sans frais supplémentaires.

Voilà qui pourra, peut-être, redorer l’image d’EA, cet éditeur dont les (mauvaises) pratiques commerciales lui valent depuis de nombreuses années une réputation qu’on peut qualifier de mauvaise. L’entreprise n’est cependant pas la seule géante à œuvrer pour l’inclusivité dans le monde du jeu vidéo, puisque Microsoft commercialise depuis 2018 son Xbox Adaptive Controller, une manette destinée aux personnes ayant des problèmes de motricité. Une initiative rejointe par Sony depuis 2023 avec le projet Leonardo.