Samsung reporte One UI 7, Gemini Live devient gratuit et norme anti-incendie de batterie en Chine – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 17 avril : le report de One UI 7 sur plusieurs smartphones Samsung, Google rend Gemini Live gratuit et une nouvelle norme anti-incendie en Chine. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Samsung reporte la mise à jour One UI 7 sur de nombreux Galaxy

Samsung a revu à la baisse son calendrier de déploiement d’Android 15 (One UI 7) après un bug majeur détecté sur le Galaxy S24. Désormais, la plupart des appareils Galaxy recevront la mise à jour entre avril et juillet 2025, sans date précise pour chaque modèle. Les utilisateurs devront donc patienter plusieurs mois supplémentaires pour bénéficier de la nouvelle version.

Gemini Live devient gratuit pour tous chez Google

Google rend gratuite la fonctionnalité Gemini Live, auparavant réservée aux abonnés payants. Cette innovation permet d’interagir oralement et naturellement avec l’IA Gemini, d’analyser des images ou vidéos et de partager son écran. Le déploiement progressif vise à concurrencer ChatGPT et à démocratiser l’accès à l’intelligence artificielle avancée pour tous les utilisateurs.

La Chine impose une norme anti-incendie révolutionnaire pour les batteries

Dès juillet 2026, la Chine exigera que toutes les batteries de voitures électriques ne puissent ni prendre feu ni exploser, même en cas de défaillance thermique. Cette norme, la plus stricte au monde, impose des tests inédits et pourrait influencer l’industrie mondiale, notamment en Europe où de nombreuses batteries sont produites en Chine.