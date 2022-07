Google Wallet arrive, Windows 12 se dessine et le Nothing phone (1) en test — L’actu tech de la semaine

La chaleur de la semaine a quelque peu écrasé l’actualité tech assez tranquille ces derniers jours. Google distille ses mises à jour, Windows 12 se murmure doucement et nous avons pris le temps de tester le tout nouveau Nothing phone (1) et ses promesses.

Adieu Google Pay, bonjour Google Wallet !

Avec la mise à jour des Google Play Services, les smartphones sous Android vont voir débarquer Google Wallet qui vient remplacer Google Pay en profitant de nouvelles fonctionnalités.

Windows 12 : les premiers détails apparaissent

Après Windows 10, plus rien. C’était la promesse de Microsoft. Mais Windows 11 a pointé le bout de son nez et Windows 12 serait même en préparation. Plusieurs sources ont levé le voile sur certaines fonctions déjà envisagées.

Elon Musk pourrait baisser le prix des Tesla, mais…

Le fantasque patron de Tesla n’exclut pas de baisser le prix de ses voitures électriques. Mais il y met une condition : que l’inflation baisse. Une idée qui serait la bienvenue car ses tarifs ont plutôt eu tendance à grimper ces derniers temps.

Le test : Nothing phone (1)

Le tout premier smartphone de la startup londonienne de Carl Pei (ex-OnePlus) a fait sensation à son lancement. Malgré quelques pépins techniques rencontrés, il continue de susciter la curiosité. Nous avons pu tester le nouveau venu qui ne crée pas la sensation, mais assure les fondamentaux, avec une petite touche néanmoins pour se démarquer : sa technologie Glyph au dos.

Le MacBook Air avec puce M2 est aussi passé entre nos mains en test. De la surpuissance dans un nouveau design, mais à un prix qui s’envole. De quoi faire de la version M1 son principal rival…

