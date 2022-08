Mystérieux produit Google, Tesla Model S Plaid en Europe et iPhone 14 Pro et Pro Max – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 2 août : un nouveau et mystérieux produit Google va bientôt débarquer, les livraisons des Tesla Model S Plaid pour l'Europe et les iPhone 14 Pro et Pro Max auraient un petit truc en plus. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Un mystérieux nouveau produit Google va bientôt débarquer

Mais quel est donc ce nouveau produit Google récemment certifié par la FCC, l’une des dernières étapes avant la commercialisation d’un produit aux États-Unis. D’après le peu d’indices affichés, il s’agirait probablement d’un nouvel appareil Nest pour la maison connectée. Affaire à suivre.

Tesla Model S Plaid : après des années de retard, elle arrive enfin en Europe

Est-ce la lumière au bout du tunnel ? Attendue de pied ferme par les clients européens plus de 18 mois après sa présentation, la Tesla Model S Plaid devrait commencer à pointer le bout de son nez sur le Vieux continent selon des messages reçus par les premiers acheteurs.

Les iPhone 14 Pro et Pro Max auraient un sérieux avantage de plus sur l’iPhone 14

Il y a fort à parier que les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max devraient vraiment se démarquer des iPhone 14 plus classiques. De nouveaux éléments avancés par The Elec suggèrent désormais que ce duo aura droit à des écrans OLED… avec une qualité des matériaux bien meilleure.

