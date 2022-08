Mise à jour vers… Android 12, Mercedes EQS encore plus autonomie et programme bêta pour Google Home – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 17 août : Google s'explique sur la mise à jour des Pixel vers Android 12, Brabus dévoile une version plus autonomie de la Mercedes EQS et Google cherche des bêta testeurs pour Google Home. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Android 12 au lieu d’Android 13, Google nous explique que ce n’était pas une erreur

Alors que Google a commencé le déploiement d’Android 13 sur ses Pixel, certains utilisateurs ont eu la surprise de voir que leur Google pixel sur Android 12 allait être mis à jour vers… Android 12. Google nous a confirmé qu’il ne s’agissait pas d’une erreur, même si la coïncidence semble maladroite. En fait, il s’agit bel et bien d’une mise à jour vers une version plus avancée d’Android apportant son lot de correctifs. La mise à jour vers Android 13 devrait quant à elle arriver peu à peu dans les prochaines semaines.

Brabus augmente l’autonomie déjà gargantuesque de la Mercedes EQS

Le préparateur automobile allemand Brabus, spécialiste des véhicules Smart et Mercedes, a dévoilé une version amélioré de la déjà impressionnante Mercedes EQS. Cette version permet de gagner en aérodynamisme afin de gagner jusqu’à 7 % d’autonomie. Pour ce faire, Brabus a abaissé le véhicule à l’avant et à l’arrière, a intégré de nouveaux déflecteurs, un nouveau spoiler et des jantes fermées.

Google Home : vous pouvez participer à sa refonte, mais à certaines conditions

Comme beaucoup d’entreprises tech, Google cherche régulièrement des bêta testeurs pour évaluer les nouveautés de ses produits. Cette fois, c’est au tour de l’application Google Home de faire l’objet d’un programme de test. Mais contrairement à des tests classique, réalisés aléatoirement en a/b testing, Google cherche cette fois des testeurs volontaires pour rejoindre son Google Nest Trusted Tester Program. Les testeurs devront non seulement signer un accord de non divulgation, mais également avoir en leur possession un ou plusieurs produits Nest.

