Voiture électrique avec 500 km d’autonomie, nouvelle montre tensiomètre et VTT électrique haut de gamme – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 2 septembre : Une voiture électrique à moins de 50 000 euros pour 550 km d'autonomie, une montre avec tensiomètre intégré et un VTT électrique haut de gamme qui fait rêver.

La Cupra Born devient la voiture électrique la moins chère avec plus de 500 km d’autonomie

Bien souvent, le principal frein des automobiles électriques les moins chères est leur autonomie pour le moins limitée. Néanmoins, le constructeur automobile Seat a frappé un grand coup en annonçant le lancement de sa Cupra Born. Ce véhicule aux allures de voiture compacte plutôt sportive est en effet annoncé à un prix de 46 500 euros — 40 500 euros après le bonus écologique. Pour ce prix, la voiture propose tout de même une autonomie plus que correcte avec 550 km mesurés sur le cycle WLTP.

Huawei Watch D : la montre qui sait tout faire sort bientôt et on connaît son prix

Trois mois et demi après sa présentation initiale, Huawei a finalement annoncé le lancement en Europe de sa nouvelle montre connectée spécialisée sur la santé, la Huawei Watch D. Pour rappel, cette montre connectée est non seulement capable de mesurer la fréquence cardiaque et de réaliser un électrocardiogramme, mais elle intègre également un système de tensiomètre grâce à un bracelet autogonflant. La Huawei Watch D sera disponible en France en octobre au prix de 499 euros.

Ce VTT électrique hors de prix donne le tournis

Le domaine des vélos électriques nous a habitués aux prix particulièrement élevés, mais le Haibike Lyke SE parvient tout de même à se démarquer non seulement par son tarif avoisinant les 1000 euros et par sa configuration maximale. Ce VTT électrique de 18,5 kg intègre un moteur Fazua Ride 60, une batterie de 430 Wh, une fourche suspendue avec débattement de 14 mm et des roues de 29 pouces avec frein à disque Shimano XTR M9120. Comptez 9999 pour le vélo en version Lyke SE.

