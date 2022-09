Tablette pour Android Auto, date des Galaxy S23 et véhicule accessible chez Tesla

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 14 septembre : une tablette transformé en écran Android Auto, la présentation des Galaxy S23 en fuite et une indiscrétion chez Tesla au sujet de la « Model 2 ». Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Transformer une vieille tablette en un système Android Automotive pour voiture

Pour sa voiture, Android Automotive peut être un bel atout afin de profiter d’un affichage complet et d’un système d’infodivertissement. Si votre véhicule n’est pas compatible avec le système de Google, il est cependant possible de l’installer sur une vieille tablette Android. C’est justement le projet de Mishaal Rahman, ancien rédacteur en chef de XDA Developers, désormais chez le média Esper. Il a en effet pu transformer une Samsung Galaxy Tab S5e en écran Android Automotive. Le principe fonctionne bien même si quelques bugs subsistent et que le système n’est, logiquement, pas connecté à l’électronique de la voiture.

Samsung Galaxy S23 : la date de sortie des futurs fleurons se précise

Alors que les Galaxy Z Fold 4 et Z Filp 4 sont encore tout neufs, de nouvelles rumeurs à propos des prochains smartphones haut de gamme de Samsung commencent à émerger. C’est cette fois le site néerlandais SamMobile qui a dégainé au sujet de la date de présentation des prochains appareils du constructeur coréen. À en croire ses informations, les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra devraient être dévoilés officiellement en février prochain. Une date qui ne semble pas particulièrement absurde, puisque c’est à cette période que Samsung a déjà lancé les S22 cette année.

Tesla « Model 2 » : un cadre de Tesla confirme à demi-mot son arrivée

C’est un secret de polichinelle que Tesla cherche à conquérir le marché des véhicules électriques d’entrée de gamme. Alors que plusieurs rumeurs évoquaient déjà l’existence du projet autour d’une Tesla Model 2 plus abordable que la Model Y, un cadre du constructeur a à moitié vendu la mèche. Interrogé par le site Business Insider autour de ce modèle, Martin Viecha, responsable des relations avec les investisseurs, a indiqué qu’il était effectivement dans l’intérêt de Tesla de proposer une offre de véhicule électrique plus abordable encore.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.