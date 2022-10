Soucis sur Google Photos, nouvelle puce pour la PS5 et fin de Google Stadia – L’essentiel de l’actu de la semaine

Cette semaine a été marquée par un petit souci chez Google Photos, les nouvelles caractéristiques de la PS5, mais aussi la fin de Stadia programmée pour le début d'année prochaine. On refait le point sur les principales actualités de la semaine.

Google Photos : vos plus vieilles photos pourraient être mal en point

Sauvegarder ses photos c’est bien. Les mettre à l’abri dans un serveur sécurisé, c’est mieux. Malheureusement, alors que de nombreux utilisateurs passent par des services de cloud pour enregistrer leurs clichés à l’abri, les abonnés à Google Photos ont pu avoir des ratés. Le week-end dernier, certains ont découvert que leurs plus anciens clichés avaient pu être corrompus sur le service de Google. Heureusement, le problème a été réglé dans la plupart des cas.

La PS5 de Sony change de puce : voici les améliorations

Si la PlayStation 5 va bientôt fêter ses deux ans, elle continue d’évoluer tout en douceur, sous le capot. Sans changement visuel ou de design, Sony a en effet modifié discrètement sa dernière console de salon pour l’affubler d’une puce AMD Oberon Plus utilisant le processus de fabrication TSMC 6N. Au programme, une puce moins énergivore et une console un peu plus légère.

Google Stadia va fermer : voici ce qui va arriver à vos achats

On s’y attendait, mais, malgré tout, l’information a de quoi surprendre. Google a en effet annoncé cette semaine la fin programmée de son service de cloud gaming, Stadia. La firme de Mountain View a indiqué aux joueurs que la plateforme fermera ses portes le 18 janvier prochain. Les joueurs de leur côté pourront être intégralement remboursés, non seulement de leurs jeux mais également du matériel acheté.

Le test de la semaine : les AirPods Pro 2

Après les Apple Watch 8, iPhone 14 Pro et Phone 14, au tour des AirPods Pro 2 de passer au banc d’essai. Nous avons eu l’occasion de tester les derniers écouteurs sans fil d’Apple. Réduction de bruit, qualité audio, son spatial et ergonomie, tout y passe dans notre test complet des AirPods Pro 2.

La vidéo de la semaine

