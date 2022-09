Google Photos : vos plus vieilles photos pourraient être mal en point

Des utilisateurs de Google Photos ont rapporté ce week-end que leurs plus vieux clichés chargés sur le service comportent désormais des altérations visuelles plus ou moins importantes. Un problème qui semble toutefois se résorber dans certains cas.

Google aurait-il manqué de soin avec les vieux clichés de certains utilisateurs de Google Photos ? La question se pose alors qu’émergent, tant sur le support du service que sur Reddit, des dizaines de témoignages de personnes confrontées à de vieilles photos partiellement altérées ou complètement corrompues. Le problème, qui ne concerne fort heureusement pas tous les utilisateurs de Google Photos, semble bel et bien se concentrer sur les photos les plus anciennes, datant d’environ cinq ans ou plus, note 9to5Google.

Les utilisateurs touchés font état, photos à l’appui, de vilains artéfacts visuels sur leurs vieux clichés, avec des lignes et des fissures profondes, mais aussi des tâches floues, des points blancs et des déformations diverses. La chose serait enfin observable tant sur la version web de Google Photos, que sur les applications Android et iOS de la plateforme.

Un problème réversible ?

D’après 9to5Google, ces altérations ne seraient pas uniquement visibles dans l’application Google Photos ou sur les aperçus, elles seraient également reproduites lorsque les photos sont téléchargées en local, tant individuellement qu’avec Google Takeout.

Exemples de photos partiellement corrompues sur Google Photos // Source : 9to5Google

Il semble toutefois que le problème est réversible. Chez certains utilisateurs, il se serait d’ores et déjà résorbé… quelques heures seulement après avoir été aperçu pour la première fois. La solution résiderait donc du côté de Google, de ses IA et de ses serveurs — même si une part des utilisateurs concernés n’a pas encore pu observer d’amélioration à ce stade.

Pour l’instant, Google n’a pas encore réagi à ce problème de corruption, visiblement récent, de vieilles photos sur Google Photos. Un souci temporaire, on l’espère, qui pose évidemment la question de la pérennité de nos fichiers stockés sur des serveurs plutôt qu’en support physique.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.