Pourquoi Luthansan ne peut pas bannir les AirTags de ses vols

L'AirTag est un petit appareil connecté qui peut être déposé dans les bagages pour transmettre son emplacement aux appareils Apple, ce qui a déjà aidé de nombreux passagers à localiser l'emplacement d'un sac perdu ou volé. Ces derniers jours, plusieurs articles ont commencé à circuler selon lesquels l'un des plus grands groupes aériens ne les autorisera plus. Cependant, cela semble impossible.

Les AirTags se sont généralisés, ces derniers sont présentés comme un moyen simple et facile pour les voyageurs de suivre leurs bagages enregistrés. Plusieurs faits-divers montrent que ces traqueurs ont permis à des voyageurs de retrouver des bagages perdus ou volés.

Ces derniers jours, la compagnie aérienne allemande Lufthansa a suscité une certaine controverse auprès de ses clients en affirmant qu’elle interdisait désormais les AirTags dans les bagages enregistrés de ses vols.

Hi David, Lufthansa is banning activated AirTags from luggage as they are classified as dangerous and need to be turned off./Mony

— Lufthansa (@lufthansa) October 8, 2022