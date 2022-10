Clavier Gboard pour tablette, mises à jour de Wear OS et nouveau Surface Pro 9 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 12 octobre : un nouveau clavier Gboard pour tablettes, les mises à jour de Wear OS et une nouvelle Surface Pro 9 chez Microsoft. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Gboard : enfin un clavier agréable sur tablette

Google a dévoilé un nouveau clavier virtuel Gboard à destination des tablettes. En préparation de sa Pixel Tablet attendue pour l’an prochain, l’éditeur d’Android a annoncé une version plus adaptée aux grands écrans de son clavier. Celui-ci s’étirera davantage en hauteur avec un affichage plus simple et des touches plus larges pour les gros écrans de tablettes. La disposition de certaines touches a également changé, tout comme l’accès aux emojis.

Wear OS : pourquoi vous devrez bien faire attention aux mises à jour

Alors que Google s’apprête à lancer officiellement sa Pixel Watch, le constructeur — également développeur de wear OS 3 — a livré davantage d’informations quant à la gestion des mises à jour sur son système d’exploitation. Alors que, jusqu’à Wear OS 2, l’éditeur s’occupait lui-même des programmes de mise à jour des montres connectées, il appartient désormais à chaque constructeur de mettre à jour leurs smartwatch. Ainsi, si Samsung a annoncé jusqu’à quatre ans de mises à jour pour ses Galaxy Watch, Google indique que sa Pixel Watch sera mise à jour pendant trois ans.

Microsoft Surface Pro 9 : du muscle, de la 5G et un écran 120 Hz plus malin

Ce mercredi, Microsoft organisait son événement dédié aux ordinateurs et aux tablettes Surface. La principale nouveauté était la nouvelle tablette Surface Pro 9, une évolution légère mais substantielle de la gamme pour célébrer les 10 ans des Surface chez Microsoft. Cette tablette est ainsi dotée d’un écran 120 Hz, d’une version avec processeur ARM et connectivité 5G (ou d’un processeur Intel Alder Lake Core i5 ou i7), d’un afifchage de 13 pouces et d’un stockage pouvant monter jusqu’à 512 Ho.

