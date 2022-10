Pixel 7 Pro roi de la photo, publicité sur Netflix et crash-test de voitures électriques – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 13 octobre : l'excellent score DXOMARK du Google Pixel 7 Pro en photo, les publicités qui débarquent sur Netflix et une voiture électrique chinoise saluée pour sa sûreté. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

DXOMARK couronne le Google Pixel 7 Pro

Nous avons testé le Google Pixel 7 Pro dont la grande promesse, comme toujours, est d’être un maître de la photo. De son côté, le laboratoire DXOMARK a également publié son verdict. Résultat : le Pixel 7 Pro a été jugé si bon sur la photo et la vidéo qu’il occupe désormais la première place du classement. Il partage ainsi le même fauteuil que le Honor Magic 4 Ultimate. Or, comme ce dernier n’est jamais sorti en Europe, on peut affirmer que le champion de Google est top 1 dans le domaine sur le Vieux Continent.

Voici le forfait Netflix Essentiel avec pub

Netflix Essentiel avec pub à 5,99 euros par mois. Voici l’offre contenant des publicités présentée officiellement par Netflix. À partir de début novembre, ce forfait s’ajoutera aux autres déjà existants. Son objectif est de séduire les personnes jugeant les autres abonnements trop chers. En contrepartie, il faut regarder des annonces de 15 à 30 secondes avant et pendant les contenus SVoD.

La BYD Atto 3 réussit le crash-test haut la main

La BYD Atto 3 reçoit la note maximale au crash-test EuroNCAP. Elle est donc jugée presque aussi sûre qu’une Mercedes EQE alors qu’elle compte parmi les voitures électriques les moins chères du marché. Un bon argument à mettre en avant lors de son arrivée en France prévue dans quelques semaines.

