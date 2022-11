Android 13 sur les appareils Samsung, baisse de prix des Superchargeurs et Alexa en mauvaise posture – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 23 novembre : cinq nouveaux appareils Samsung ont droit à Android 13, Tesla baisse le prix de ses Superchargeurs et Alexa est mal en point chez Amazon. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Mise à jour Android 13 : ces cinq appareils Samsung vont passer à One UI 5

Chez Samsung, le pari est clair d’ici la fin de l’année : proposer le déploiement d’Android 13, via One UI 5, sur tous ses smartphones et tablettes compatibles. Le rythme s’accélère désormais avec le déploiement d’Android 13 sur deux tablettes et trois smartphones du constructeur coréen. Sont ainsi concernés les Samsung Galaxy Tab S7, Tab S7 Plus, A71, F62 et S21 FE.

Superchargeurs : Tesla annonce une baisse de prix radicale qui fait plaisir

Après une hausse du prix des Superchargeurs, Tesla semble avoir réduit la voilure. Pour rappel, depuis quelques semaines le kilowatteure est passé à 60 centimes sur les bornes du constructeur américain. Néanmoins, dans la nuit de mardi à mercredi, le tarif semble être revenu à celui ayant cours il y a plusieurs semaines. En France, le tarif moyen est ainsi de 32 centimes par kWh en heure creuse et 36 centimes par kWh en heure pleine.

Alexa : pourquoi l’avenir de l’assistant vocal d’Amazon sent le roussi

On a appris cette semaine qu’Amazon avait supprimé autour de 10 000 postes. En grande partie visée, l’équipe derrière Alexa et les enceintes Echo. Le site Business Insider est revenu dans une longue enquête sur les approximations et le manque de vision d’Amazon autour de son assistant vocal. Un manque de vision qui ne présage par du meilleur pour l’avenir de l’assistant vocal de la firme.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.