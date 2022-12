Lancement de Paramount+, voitures 1000 km et Oppo pliant – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 1er décembre : les voitures électriques avec 1000 km d'autonomie se rapprochent, Paramount+ arrive en France et Oppo ferait un choix particulier pour son pliant. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid. - Tech'spresso

Paramount+ arrive en France

On se dit souvent que le nombre de services de SVOD est trop faible. Après Netflix, Amazon ou encore Disney+ et Salto, c’est au tour de Paramount+ de procéder à son lancement en France. On fait le point sur le service, son prix et son catalogue.

Voitures électriques avec 1000 km d’autonomie : bientôt une réalité

L’entreprise chinoise WeLion lance la production de batteries semi-solides. Si elles tiennent leurs promesses, elles devraiement permettre aux voitures Nio ET5 et ET7 d’atteindre 1000 km d’autonomie.

On en sait plus sur le smartphone pliant d’Oppo

Le fabricant chinois Oppo travaille sur un nouveau pliant reprenant le design du Galaxy Z Flip de Samsung, avec sa fermeture à clapet. Pour l’écran externe, Oppo aurait toutefois un choix très différent.

