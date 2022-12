Un Redmi qui cache un Poco, la stratégie des iPhone 15 et TotalEnergies vs Tesla – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 30 décembre : le Xiaomi Poco F5 Pro, les plans d'Apple pour l'iPhone 15 et TotalEnergies contre les bornes de recharge Tesla. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Xiaomi Redmi K60 = Xiaomi Poco F5 Pro ?

Le Xiaomi Redmi K60 a été officialisé en Chine tout récemment. Or, la gamme K ne sort jamais sous ce nom en Europe et en France. Certes, mais le Vieux Contient devrait bel et bien goûter à cet appareil qui mise à fond sur le rapport performances/prix, mais sous une autre appellation. Le nom à suivre : Poco F5 Pro.

Quelle politique de prix pour les iPhone 15 ?

Apple serait très inquiet des mauvaises ventes enregistrées par l’iPhone 14 Plus. En conséquence, l’entreprise réfléchirait à remanier ses prix pour les iPhone 15 et pourrait abaisser le prix du modèle Plus afin de le rendre plus attractif tout en marquant encore plus la différence avec les modèles Pro plus chers qui restent évidemment les fleurons les plus mis en avant.

TotalEnergies battre les Superchargeurs de Tesla

TotalEnergies ouvrent de nouvelles bornes de 300 kW en France (en Île-de-France ainsi qu’en Bourgogne-Franche-Comté). Cela permet à l’entreprise de dépasser le réseau Superchargeurs de Tesla, mais les performances restent encore en retrait.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.