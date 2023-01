Grosse chute de prix des Tesla, hausse de prix chez les opérateurs et les pneus sans air de Michelin – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 13 janvier : les Tesla Model 3 et Model Y ont subi une importante baisse tarifaire en Europe, a contrario des forfaits mobiles et fixes de SFR, Orange et Bouygues Telecom, alors que les pneus sans air de Michelin arrivent sur les routes. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Le gros coup de Tesla

Tesla va être difficile à aller chercher en 2023. Le constructeur américain vient de baisser la grille tarifaire européenne de ses deux modèles phares, les Model 3 et Model Y. Un grand changement intervient : leur version Propulsion passe sous la barre des 47 000 euros, soit le seuil limite pour profiter du bonus écologique maximal de 5000 euros. Clairement, leurs nouveaux tarifs font saliver.

Orange, Bouygues et SFR : hausse de prix à venir

Les trois opérateurs Orange, Bouygues Telecom et SFR vont augmenter les prix de leurs forfaits mobiles et fixes. Ces hausses varient entre un et deux euros par mois selon les opérateurs, voire 69 à 99 centimes pour SFR. La raison invoquée n’a rien de surprenante : l’inflation. Il faut ainsi répercuter les coûts croissants de l’énergie et des matériaux. Une mauvaise nouvelle pour les consommateurs.

Les pneus sans air de Michelin

Cela fait plusieurs mois que Frandroid aborde le sujet des pneus sans air de Michelin. Bonne nouvelle : ce projet devient réalité puisque les premiers exemplaires commencent à débarquer sur les routes, mais pas les nôtres. C’est en effet la flotte de transporteurs de DHL, située à Singapour, qui va en profiter dans le cadre d’une expérimentation. À la fin de l’année, 50 camionnettes en seront équipées.

