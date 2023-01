ChatGPT payant, rivale de la Citroën Ami et vélo électrique très endurant – L’actu tech de la semaine

La semaine du 23 janvier 2023 a été rythmée par quelques actualités marquantes : un abonnement payant débarque sur ChatGPT, une concurrente de la Citroën Ami pointe le bout de son nez et un vélo électrique très endurant et puissant nous a tapé dans l’œil.

Un abonnement payant ChatGPT, mais pour quoi faire ?

Ce n’était qu’une question de temps avant qu’OpenAI ne monétise son fameux chatbot ChatGPT, tant le succès mondial a été fulgurant et impactant. L’entreprise a donc présenté un abonnement payant nommé « Professionnel », facturé 42 dollars par mois. Pour ce prix, vous avez accès à trois principaux privilèges : une disponibilité continue, des réponses sans limitation de vitesse et des messages illimités.

La Citroën Ami tient une nouvelle rivale

Le segment des micro-citadines électriques a vu débarquer plusieurs nouveaux modèles au cours des derniers mois. La Citroën Ami, qui est la plus emblématique et connue de tous, va affronter une nouvelle concurrente répondant au nom de Kate K1. Cette dernière est fabriquée en France et pourrait être déclinée en deux versions : l’une de type quadricycle léger, l’autre de type quadricycle lourd.

Stealth Overlander : un vélo électrique qui en a sous la pédale

Le Stealth Overlander est un vélo électrique urbain très prometteur sur le papier : une autonomie théorique de 100 km… mais aussi et surtout un incroyable couple de 100 Nm. Ce qui devrait lui assurer un dynamisme plus que percutant. Pour l’instant, ce modèle s’appuie sur une campagne de financement participatif, couplée à une offre de lancement de 3000 euros.

Vidéo de la semaine : les unpopular opnions de la rédaction

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).