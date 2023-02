La gomme magique arrive partout, le design de l’iPhone 15 et la BYD Han – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 23 février : la gomme magique de Google Photos va s'inviter sur plein de nouveaux smartphones, le design de l'iPhone 15 a fuité et une rivale de la Tesla Model 3 se paie une petite mise à jour bienvenue. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La gomme magique pour tous, mais à une condition

La fameuse gomme magique de Google Photos, que l’on a découvert au lancement des Pixel 6 et Pixel 6 Pro en septembre 2021, n’est plus une exclusivité des Pixel. Cette fonction assez impressionnante s’invite en effet sur tous les smartphones Android et iOS… qui disposent néanmoins d’un abonnement payant Google One. Sans cet abonnement, vous n’y aurez pas accès.

iPhone 15 : le design fuite (encore)

Des nouveaux fichiers CAD ont permis à l’artiste 3D Ian Zelbo de développer des rendus très précis de l’iPhone 15. Ce dernier épouserait notamment la fameuse Dynamic Island et opterait aussi pour une dalle de 6,2 pouces, au lieu de 6,1 pouces. De leur côté, l’emplacement des caméras arrière et le design de l’îlot dédié aux capteurs n’évolueraient pas d’un iota.

La BYD Han se paie une léger restylage

La BYD Han est considérée comme aussi bonne qu’une Tesla Model S… pour le prix d’une Model 3. Cette sérieuse concurrente vient tout juste de recevoir un léger restylage, qui passe également par quelques améliorations logicielles. Ont en effet été ajoutés Apple CarPlay, Android Auto, ainsi que la clef virtuelle Apple CarKey, une fonction encore peu démocratisée.

