iPhone 15 : on sait de manière quasi certaine à quoi il ressemble

Les fichiers 3D CAD des iPhone 15 et 15 Pro ont fuité en ligne. Ces derniers devraient servir de patron pour le moulage de la coque des nouveaux smartphones d'Apple et nous renseignent donc avec précision sur leur design.

Même plus besoin d’attendre septembre pour savoir à quoi ressembleront les futurs iPhone 15 et 15 Pro. Une semaine après avoir réussi à mettre la main sur les fichiers CAD de l’iPhone 15 Pro, 9to5Mac est parvenu à dénicher également les fichiers voués à la production de l’iPhone 15 « classique ». Avec presque sept mois d’avance, et sauf revirement de situation, le média spécialisé est donc en mesure de dévoiler avec une certaine précision le design de la prochaine gamme de smartphones Apple.

Pour rappel, les fichiers CAD sont en effet utilisés par les marques comme des patrons guidant la fabrication du châssis de leurs smartphones. Ces fichiers représentent donc une empreinte fidèle de leur design et peuvent être utilisés, lorsqu’ils fuitent sur le net, pour aboutir à des rendus en 3D très précis d’appareils n’ayant pas encore été commercialisés. Dans le cas des iPhone 15, ces rendus ont été réalisés par l’artiste 3D Ian Zelbo.

Un design en légère évolution… mais des nouveautés importantes

Ce que l’on constate en premier lieu, c’est que l’iPhone 15 abandonnerait l’encoche des précédents modèles pour adopter la Dynamic Island que l’on trouvait uniquement sur les iPhone 14 Pro. En clair, cette année 2023 marquerait l’abandon généralisé de l’encoche sur les smartphones d’Apple, 6 ans après son apparition en 2017 sur l’iPhone X. Cette piste était déjà évoquée depuis un moment, la voici corroborée.

Autre nouveauté pour l’iPhone 15, le passage par défaut à une diagonale d’écran de 6,2 pouces, légèrement plus importante que sur l’iPhone 14 (6,1 pouces). On ignore à ce stade la définition et le taux de rafraîchissement de ce nouvel écran, mais il y a fort à parier qu’Apple reste sur les spécifications actuelles (2532 x 1170 pixels, 60 Hz, pas de fonction Always-on).

Source : 9to5Mac et Ian Zelbo

Apple conserverait également à l’identique l’emplacement des caméras arrière et le design de l’îlot voué aux capteurs. La présence du capteur LiDAR et d’un troisième module photo semble être néanmoins, cette année encore, réservée aux versions Pro de l’appareil, souligne 9to5Mac.

Les iPhone 15 et 15 Pro seraient par contre bel et bien les premiers iPhone à adopter le standard USB-C. Les fichiers CAD obtenus par le site spécialisé vont effectivement dans le sens de nombreuses rumeurs prédisant l’adoption de la connectique universelle en lieu et place du port propriétaire Lightning. Une bonne nouvelle puisque l’USB-C supporte une vitesse de recharge plus importante et des vitesses de transferts nettement plus rapides que le Lightning.

Dernier point, seuls les iPhone 15 Pro profiteraient de commandes latérales capacitives (tactiles). Les iPhone 15 « classiques » conserveraient pour leur part des boutons physiques.

