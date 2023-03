VTT électrique Moustache, accessoires Samsung et failles de sécurité – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 17 mars : Moustache a sorti deux éditions limitées de VTT électrique, Samsung s'arme quant à lui d'accessoires rigolos pour ses Galaxy S23 et Google alerte sur des failles de sécurité. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Deux VTT électriques Moustache en édition limitée

Les Moustache Samedi 29 Trail LTD et Game LTD ont été introduits par la marque française à l’occasion d’une sortie en édition limitée. Ces deux VTT électriques sont vendus en 250 exemplaires, avec le tout dernier moteur de Bosch, le fameux Performance Line CX Race Limited Edition spécialement taillé pour les compétitions. Attention, les prix piquent.

Samsung dégaine des accessoires rigolos (et pratiques) pour ses Galaxy S23

Le site officiel de la branche britannique de Samsung a mis en ligne de nouveaux accessoires conçus pour les Galaxy S23. Le premier d’entre eux se nomme « Slim Tripod Stand », et fait office de petit trépied aimanté et repliable. De son côté, la « Camera Grip Stand » est, elle aussi, accompagnée d’un mini trépied, combiné à une télécommande Bluetooth pour capturer des photos à distance.

Google alerte sur 18 failles de sécurité sur les smartphones Samsung, Vivo… et Google

Dix-huit failles de sécurité – dont quatre très sérieuses – ont été découvertes par le laboratoire Project Zero de Google sur des smartphones de plusieurs marques. La vulnérabilité en question a été plus précisément dénichée sur des modems Exynos de Samsung… sur lesquels s’appuient certains téléphones Vivo, Samsung, mais aussi Google.

