Les appels sur iOS 16.4, deux nouveaux VAE Decathlon et les batteries de 1000 km d’autonomie – L’actu tech de la semaine

Quelques faits d’actualité marquants sont à mettre à l’ordre du jour de notre récap' de la semaine, à commencer par la nouvelle qualité des appels téléphoniques apportée par iOS 16.4, suivi de deux nouveaux vélos électriques pliables Decathlon, ainsi qu’une mise en garde face aux 1000 km d’autonomie de la batterie CATL.

Avec iOS 16.4, vos appels téléphoniques vont grandement s’améliorer

La mise à jour iOS 16.4 apporte dans sa besace quelques nouveautés intéressantes. Parmi elles, l’isolement de la voix lors d’un appel téléphonique sur les réseaux cellulaires (2G, 3G, 4G, 5G, etc.). Cette fonction, comme son nom l’indique, met en avant le son de votre voix et bloque les bruits environnants. Pour votre interlocuteur, la donne peut considérablement changer.

Deux nouveaux VAE pliables Decathlon sont en vente

Decathlon a renforcé son catalogue de vélos électriques avec deux nouveaux modèles pliables répondant au nom de BTWIN E Fold 500 et E Fold 100, respectivement vendu 1099 et 899 euros. Ce binôme appartient au segment de l’entrée de gamme, et cherche à jouer la carte de la praticité de par leur format. Forcément au vu du prix, quelques petites concessions ont été faites.

La batterie CATL à 1000 km d’autonomie fait rêver, mais attention à ce chiffre

La production de la Qilin CTP 3.0, une voiture électrique chinoise fabriquée par CATL, a débuté. Ce véhicule embarque une batterie elle aussi CATL… promettant une autonomie de 1000 km selon le cycle chinois CLTC. Or, par chez nous, la norme d’homologation n’est pas la même : il s’agit du cycle WLTP, dont l’estimation de l’autonomie est revue à la baisse, en l’occurrence 850 km pour la fameuse Qilin CTP 3.0.

