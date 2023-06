1500 km d’autonomie pour les Toyota électriques, recharge en 10 minutes et PS5 vs Xbox – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 13 juin 2023 : Toyota et les voitures électriques avec 1500 km d'autonomie, une batterie qui se recharge en 6 minutes, et la bataille Xbox vs PS5 Pro. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Toyota nous fait enfin rêver, avec des voitures électriques à l’autonomie totalement hallucinante

Toyota vient de dévoiler son plan afin de conquérir le marché de la voiture électrique au cours des prochaines années. La firme nippone prévoit notamment de proposer des autos affichant une autonomie de plus de 1 000 kilomètres en une seule charge.

1000 km d’autonomie et une recharge presque instantanée été comme hiver : c’est la promesse de cette batterie révolutionnaire

Une jeune entreprise chinoise vient de dévoiler sa dernière innovation. Il s’agit d’une batterie révolutionnaire qui serait capable d’offrir des performances identiques que ce soit en été et en hiver, même par temps très froid, avec 1 000 km d’autonomie. Elle pourrait également se recharger plus rapidement qu’un plein d’essence.

Une PS5 Pro sans concurrence ? Microsoft ne ressent pas le besoin d’une nouvelle Xbox

Dans une interview, le patron de Xbox, Phil Spencer explique que Microsoft ne voit pas l’intérêt pour un renouvellement de mi-génération. Si une PS5 Pro sort, sera-t-elle seule sur le marché ?

