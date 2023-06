Une PS5 Pro sans concurrence ? Microsoft ne ressent pas le besoin d’une nouvelle Xbox

Dans une interview, le patron de Xbox, Phil Spencer explique que Microsoft ne voit pas l'intérêt pour un renouvellement de mi-génération. Si une PS5 Pro sort, sera-t-elle seule sur le marché ?

La génération de console actuelle a démarré en 2020, il y a près de trois ans désormais. Avec la génération précédente, Sony et Microsoft ont choisi de proposer pour la première fois des modèles de mi-génération avec un nouveau niveau de puissance. L’idée était alors d’accompagner l’arrivée des téléviseurs 4K avec la PS4 Pro et la Xbox One X.

La PS5 Pro fait déjà parler d’elle, par une source qui a vu juste concernant le PlayStation Project Q, mais on ne trouve aucune rumeur du côté d’une éventuelle Xbox Series X2, Xbox Series XX, ou Xbox Series X Pro. La raison est peut-être qu’elle n’est pas en développement.

Pour quel besoin ?

Dans une interview accordée à Bloomberg, Phil Spencer répond qu’il ne sent aucune « obligation » de proposer une mise à niveau de la Xbox Series X.

Ce n’est pas le retour [des joueurs] que nous recevons actuellement. Pour l’instant, nous sommes très satisfaits du matériel que nous proposons.

Microsoft a tout de même présenté une nouvelle version de sa Xbox Series S avec 1 To de stockage en réponse à l’un des principaux reproches fait à la console.

Il faut dire qu’on peut, en effet, se poser la question du besoin pour ces nouvelles consoles. Si la 4K a joué les motivateurs pour la PS4 Pro et la Xbox One X, on ne peut pas dire que la 8K soit en cours de démocratisation sur les téléviseurs. Dès lors, hormis l’idée de lancer une console plus puissante pour le principe d’avoir une console plus puissante sur le marché, on a du mal à identifier un besoin qui rendrait la machine indispensable.

Microsoft et Sony sont dans une position différente sur cette génération. En effet, Xbox commercialise déjà deux modèles de console différente depuis le début de la génération avec une Xbox Series S beaucoup moins puissante à petit prix. Si la firme s’amusait à lancer une nouvelle Xbox, elle demanderait aux développeurs de créer trois versions différentes d’un jeu pour son écosystème. Sachant qu’il s’agit de l’écosystème le plus en retard en nombre de consoles vendues, les développeurs pourraient ne plus y trouver leur compte.

Il semble qu’il ne faudra pas attendre une Xbox plus puissante avant la prochaine génération, attendue pour 2026 au plus tôt.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !