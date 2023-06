Batteries remplaçables, voitures électriques Toyota et retour des smartphones HTC – L’actu tech de la semaine

Cette semaine a été l'occasion pour Toyota de dévoiler son projet de voitures électriques, pour le Parlement européen de s'attaquer aux batteries et pour HTC de signer son retour sur les smartphones en France. Voici les principales actus tech de la semaine.

Excellente nouvelle : l’UE va imposer que les batteries des smartphones et des ordinateurs portables soient faciles à remplacer

Alors que la perte d’autonomie est l’un des plus gros facteurs de renouvellement des smartphones et que la fabrication d’un nouveau modèle est particulièrement conséquente en termes de bilan carbone, le Parlement européen a pris une décision forte cette semaine. L’assemblée s’est prononcée en faveur d’une directive imposant aux constructeurs de prévoir la remplaçabilité des batteries dès la conception des smartphones ou des ordinateurs portables. Par ailleurs, cette directive va pousser, d’ici à 2021, les fabricants à recycler 80 % du lithium et 95 % du cobalt utilisé dans les batteries.

Toyota nous fait enfin rêver, avec des voitures électriques à l’autonomie totalement hallucinante

Tous les constructeurs automobiles s’y mettent, y compris le précurseur des véhicules hybrides. Le Japonais Toyota a annoncé cette semaine son plan pour s’attaquer aux véhicules électriques. Parmi les projets de la firme, plusieurs véhicules proposant plus de 1000 kilomètres d’autonomie en une seule charge et même jusqu’à 1500 km d’ici à 2030. Pour cela, Toyota mise avant tout sur l’aérodynamisme, permettant à ses voitures de moins consommer à hautes vitesses.

HTC signe son retour en France avec ce smartphone très prometteur

Alors que l’on pensait que le constructeur taïwanais avait mis fin à ses smartphones, il n’en est rien. HTC a d’ailleurs annoncé cette semaine un nouveau smartphone milieu de gamme, mais aux caractéristiques alléchantes, le HTC U23 Pro. Il s’agit d’un smartphone doté d’un écran Oled 120 Hz Full HD de 6,7 pouces, d’une puce Snapdragon 7 Gen 1, d’une batterie de 4600 mAh et d’un quadruple module photo au dos avec ultra grand-angle, grand-angle, macro et profondeur. Le HTC U23 Pro sera lancé en France le 28 juin à 549 euros.

Le test de la semaine : Suunto Vertical

Annoncée il y a quelques semaines, la Suunto Vertical est désormais testée sur Frandroid. Et pour ce faire, nous n’y sommes pas allés de main morte. Pour tester cette montre sportive axée sur la cartographie, l’autonomie et l’ultra trail, nous sommes allés jusqu’au toit de l’Europe, le sommet du Mont-Blanc. Bonne nouvelle, il atteint toujours les 4810 mètres.

La vidéo de la semaine : le Nexus 5 en 2023

