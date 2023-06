Smartphone avec 24 Go de RAM, Lotus Eletre en France et meilleur GPS pour Fitbit – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 28 juin : RedMagic lance un smartphone avec 24 Go de RAM, Lotus annonce son Eletre en France et Fitbit utilise votre smartphone pour améliorer le GPS de ses montres. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

C’est tout simplement ridicule, ce smartphone Android possède 24 Go de mémoire vive

Depuis quelques années, les constructeurs multiplient les caractéristiques, et en particulier la mémoire RAM, sur les fiches techniques de leurs smartphones. Après être passé de 2 à 4, 8, 12 ou 16 Go, RedMagic vient de passer un nouveau cap en atteignant les 24 Go de mémoire vive sur son nouveau RedMagic 8 Pro. En plus de ça, le smartphone propose des spécifications plutôt solides.

La nouvelle Lotus électrique arrive en France, avec son autonomie XXL pour faire de l’ombre à la Tesla Model X

Le constructeur automobile Lotus vient d’annoncer, un an après son officialisation, l’arrivée en France de son premier SUV électrique, le Lotus Eletre. Marque premium oblige, le véhicule sera proposé au prix fort, à partir de 97 890 euros. Pour ce prix, on peut tabler sur un temps de charge de 20 minutes, une autonomie de 600 km et un 0 à 100 km/h en 4,5 secondes.

Fitbit lance une nouvelle fonction pour ses montres et vous devriez l’activer de suite

Tout vient à point à qui sait attendre. Alors que les dernières montres connectées de Fitbit pêchaient par leur GPS peu fiable, le constructeur va désormais vous permettre d’utiliser celui de votre smartphone durant vos entraînements. De quoi améliorer non seulement le tracé, mais également la précision de la distance ou de l’allure, sans compter sur le gain en autonomie. Une très bonne nouvelle.

