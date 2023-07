Les pneus sans air arrivent, Facebook veut court-circuiter Apple et Google et le OnePlus Nord 3 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi juin 2023 : pneus sans air de Michelin arrivent en France, mais pas pour vous, Facebook veut outrepasser l'App Store et le Play Store et le OnePlus Nord 3 s'annonce alléchant. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Les pneus Michelin sans air arrivent en France

Michelin lance ses pneus sans air Uptis en France après des tests fructueux à Singapour. Une technologie très attendue pour éviter les problèmes de crevaison et in fine de réduire son impact environnemental. Pour le moment, seuls les véhicules de La Poste dans les Hauts-de-France pourront en profiter, mais on espère que le grand public pourra également s’en équiper à l’avenir.

Facebook veut court-circuiter Apple et Google

Avec le DMA, Apple et Google ne pourront plus restreindre les boutiques d’applications sur iPhone et Android. Meta pourrait s’engouffrer dans cette brèche en proposant la possibilité de télécharger des applications directement depuis Facebook. De quoi ajouter un nouveau produit publicitaire pour ses clients, et possiblement un sacré paquet de virus pour ses utilisateurs…

Le OnePlus Nord 3 va plaire aux fans

Le OnePlus Nord 3 est sur le point d’arriver et il semble vouloir séduire les inconditionnels de la marque. Avec des caractéristiques intéressantes telles que l’alert slider, un écran plat de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et un capteur photo IMX 890 de grande taille pour des clichés nets et détaillés, OnePlus cherche à proposer une expérience haut de gamme. Tout ce que les fans attendent !

