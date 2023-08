Google Keep, Tesla et iPhone 15 Pro en titane — Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 28 août : Google Keep s'améliore, Tesla aide ses petits camarades et les iPhone 15 Pro et Ultra seraient plus légers. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Google Keep intègre plus de mise en forme

Keep est une application pratique de Google pour prendre des notes, mais il lui manquait un élément fondamental : la capacité à mettre en forme son texte. Dans les prochaines semaines, la chose va être réparée. À nous les italiques, titres et autres caractères en gras.

Un terminal de cartes bancaires sur les superchargeurs Tesla

Les bornes V4 de superchargeurs Tesla s’installent un peu partout en Europe. Et surprise, elles sont équipées de terminaux à cartes bancaires. De quoi payer sans aucun abonnement, ce qui rend leur utilisation plus facile pour tout le monde, à défaut de bénéficier de tarifs préférentiels.

2023 sera peut-être l’année du titane

Alors qu’on parle d’un cadre en titane pour le Galaxy S24 Ultra, Apple grillerait la priorité à Samsung en proposant cette nouveauté sur ses iPhone 15 Pro et iPhone 15 Ultra dès septembre 2023. L’avantage par rapport à l’acier inoxydable est net : un poids allégé et une plus grande résistance. Mais aussi peut-être, un coût prohibitif.

