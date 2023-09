Avec ce forfait 5G à petit prix, Bouygues Telecom va vous faire aimer la rentrée

Pour atténuer la peine du retour de vacances, Bouygues Telecom lance une offre qui a de quoi séduire : un forfait sans engagement 130 Go en 5G à seulement 15,99 euros. Rien que ça.

Pour la rentrée, Bouygues Telecom dévoile une nouvelle offre qui se distingue par son excellent rapport qualité-prix. Pour 15,99 euros par mois sans engagement, l’opérateur propose un généreux forfait compatible 5G. De quoi faire pâlir votre ancien forfait.

Un généreux forfait 5G à moins de 16 euros

S’il ne fallait retenir qu’une seule chose de ce forfait, c’est qu’il offre la 5G pour un prix très attractif. En effet, pour 15,99 euros par mois, le tout sans engagement, vous pourrez profiter de :

130 Go d’internet en 5G utilisable en France métropolitaine ;

30 Go de données utilisables en Europe/DOM ;

les appels & SMS/MMS illimités en France métropolitaine ;

les appels Illimités depuis Europe/DOM vers France métropolitaine et Europe/DOM ;

les SMS Illimités depuis Europe/DOM vers France métropolitaine et Europe/DOM.

Outre les prestations très complètes de ses forfaits, Bouygues Telecom est aussi l’un des opérateurs qui bénéficient de la meilleure couverture réseau sur le territoire métropolitain. Il peut également se targuer de proposer son forfait 5G à un tarif assez concurrentiel. Là où la concurrence tourne autour de 20 euros pour des offres similaires, Bouygues Telecom table sur un forfait presque cinq euros moins cher. Un atout non négligeable qui garantit de belles économies sur le long terme.

Un forfait personnalisable à l’envi

En plus de son tarif attractif, le forfait B&You de Bouygues Telecom offre pléthore de personnalisations pour offrir un chacun un forfait sur-mesure.

Vous pouvez, par exemple, souscrire pour 3,99 euros par mois (avec le premier mois offert) au bouquet média de Cafeyn qui vous assure d’accéder à une offre de journaux et magazines assez vaste.

Si au contraire, vous consommez peu de contenus médias, mais beaucoup de contenus en ligne et que votre sécurité sur le web est une question récurrente, Bouygues Telecom propose pour 5 euros par mois (avec le premier mois offert) de vous équiper de Norton 360, le célèbre antivirus.

Enfin, pour les mélomanes, Deezer est proposé avec une offre séduisante : les quatre premiers mois sont offerts puis le service passe à 10,99 euros par mois. Les cinéphiles y trouveront eux aussi leur compte avec une offre Disney + dans laquelle le premier mois est offert, avant d’être facturé 8,99 euros par mois.

Toutes ces offres sont bien sûr sans engagement et peuvent être résiliées ou modifiées à tout moment.

Comment souscrire à un forfait Bouygues Telecom ?

Si vous avez fait votre choix et que vous souhaitez souscrire au forfait B&You 130 Go 5G à 15,99 euros par mois en 5G, c’est simple comme bonjour. Il vous suffit d’ajouter le forfait à votre panier, de compléter avec les options que vous souhaitez ajouter et de valider.

Si vous souhaitez conserver votre numéro, c’est également possible. Pour cela, il vous suffit de fournir votre numéro RIO (que vous pouvez obtenir en appelant le 3179) et de l’indiquer dans la case dédiée.

Il ne vous reste plus qu’à valider votre panier et à régler les 1 euro de votre nouvelle carte SIM. En trois à cinq jours ouvrés, votre nouvelle carte SIM et votre nouveau forfait seront prêts à être utilisés.

Bon à savoir également, il est possible de coupler son forfait à un smartphone pour un tarif préférentiel en allant consulter le catalogue mobile de l’opérateur lors de la commande.