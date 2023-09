Une voiture électrique amphibie, UpToBox fermé et un nouveau fabricant de smartphones – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 21 septembre : BYD présente une voiture électrique amphibie, le site d'hébergement de vidéos UpToBox est fermé et le fabricant de voitures électriques Nio se lance sur le marché des smartphones. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

BYD fait ce que Tesla n’a jamais pu faire : une voiture électrique amphibie

Alors que le Cybertruck devient un fiasco, BYD fait mieux que Tesla avec son YangWang U8, un SUV électrique qui sortira le mois prochain en Chine. Rayon de braquage très court et fonctionnalité amphibie, ce qu’on peut qualifier de tout-terrain est impressionnant. Un véhicule pas entièrement électrique puisqu’il est équipé d’un moteur thermique permettant de prolonger l’autonomie. Un SUV taillé pour l’aventure, donc.

UpToBox : la descente de police qui fait fermer le site

UpToBox, la plateforme française d’hébergement de fichiers (et notamment de vidéos) n’est plus en ligne. C’est la police qui est intervenue auprès des hébergeurs Scaleway et OpCore qui ont permis de désactiver le site. À l’origine, une coalition d’ayants-droits et de géants de la SVoD et du cinéma. Pour l’instant, UpToBox s’est refusé à tout commentaire.

Le fabricant de voitures électriques Nio se lance sur le marché du smartphone

Nio, le constructeur chinois de voitures électriques, a annoncé un smartphone haut de gamme sous Android. Sa particularité, c’est qu’il dispose d’un bouton permettant uniquement de contrôler sa voiture Nio, avec 30 fonctions différentes. Démarrer le véhicule, gérer la charge, localiser la voiture, etc. C’est la première fois qu’on voit de telles fonctionnalités sur un smartphone.