Ce nouveau fabricant de smartphones Android est unique en son genre

Ce fabricant de smartphones est déjà un énorme groupe : il s'agit de Nio, un constructeur chinois de voitures électriques. Ils viennent d'annoncer un smartphone haut de gamme avec bouton action physique capable de contrôler sa voiture électrique.

La convergence entre les technologies automobiles et mobiles a franchi une nouvelle étape aujourd’hui avec l’annonce du premier smartphone de Nio, une des marques de voitures électriques les plus connues en Chine. Baptisé le Nio Phone, ce smartphone n’est pas seulement un autre smartphone Android haut de gamme : il marque une avancée considérable dans l’intégration des véhicules électriques et de la mobilité personnelle.

Caractéristiques techniques : plus qu’un simple smartphone

Le Nio Phone intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, une technologie de reconnaissance d’empreintes digitales par ultrason et non pas une, mais trois caméras de 50 mégapixels chacune. Le téléobjectif est annoncé à 2,8x. Ce dernier point rapproche le Nio Phone de ses concurrents tels que l’Oppo Find X6 en termes de caractéristiques de caméra. Le smartphone est également doté d’une batterie robuste de 5 200 mAh, de 12 à 16 Go de mémoire vive et de 1 To de stockage interne. L’écran fait 6,81 pouces de diagonale, d’une définition 2K, d’un taux de rafraîchissement 120 Hz avec un profil incurvé.

Pour les amateurs de chargement rapide, le Nio Phone ne déçoit pas non plus. Il supporte une charge filaire de 66 watts et une charge sans fil de 50 watts, ce qui garantit que vous ne serez jamais loin d’une recharge rapide, que vous soyez à la maison ou dans votre voiture.

Ce qui distingue vraiment le Nio Phone, c’est son bouton dédié permettant de contrôler son véhicule électrique Nio avec pas moins de 30 fonctions différentes. Vous pouvez non seulement démarrer votre voiture, mais aussi gérer la charge de la batterie, ajuster les réglages internes, et même localiser votre véhicule sur un parking bondé.

C’est une intégration sans précédent qui ouvre la voie à une expérience utilisateur complètement intégrée, faisant du smartphone une extension naturelle de votre voiture électrique. Cependant, notez que le nouvel iPhone 15 Pro sera capable de faire la même grâce au bouton d’action associé aux raccourcis.

Le modèle Performance coûterait environ 845 euros, le Flagship aux environs de 897 euros et l’EPedition serait à peu près à 975 euros. Pour le moment, Nio compte commercialiser son smartphone seulement pour les clients Nio.

Qui est Nio ?

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la marque, Nio est l’un des fabricants de véhicules électriques les plus connus en Chine, et il se développe rapidement à l’international. Il a été fondé en 2014 et a rapidement gagné en notoriété grâce à ses modèles de voitures électriques haut de gamme et ses technologies innovantes, notamment dans les domaines de l’autonomie de la batterie et de la conduite autonome. Nio a également annoncé son intention d’arriver en Europe.