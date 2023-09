Design du Galaxy S24, panne de Discord et un énorme gisement de lithium – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 29 septembre : le design du Samsung Galaxy S24 a fait l'objet d'une fuite, Discord est tombé en panne et un énorme gisement de lithium a été trouvé en Europe. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Samsung Galaxy S24 : la belle fuite

En avant-première, le leaker Onleaks nous montre à quoi devrait ressembler le futur Samsung Galaxy S24. Comme vous pouvez le constater, le groupe coréen semble s’être inspiré de son concurrent américain, Apple. Ce qui saute surtout aux yeux, c’est ce châssis en métal complètement plat qui ressemble fortement à ce que propose la firme à la pomme avec l’iPhone. Le Galaxy S24 Ultra aussi fuité plus tard dans la journée, avec surprise, l’idée de l’abandon du X5 au profit d’un X10.

Discord : la grosse panne

Une panne généralisée a touché Discord durant la journée du vendredi 29 septembre, et ce, dans plusieurs régions du monde, dont la France. Les utilisateurs ne pouvaient ainsi plus charger, envoyer ou recevoir des messages. Dans certains cas, la connexion au service était même impossible. Aucune déclaration officielle pour expliquer l’origine de cette anomalie n’a été donnée.

Un énorme gisement de lithium trouvé en Europe

Un gigantesque gisement de lithium a été trouvé en Belgique. Au total, cette trouvaille devrait permettre de produire les batteries de 125 000 voitures électriques par an. On craignait une pénurie de lithium, mais des gisements gargantuesques sont découverts relativement souvent. Attention pour autant aux prix des futures voitures électriques européennes : par chez nous, l’extraction du lithium coûte souvent plus cher qu’ailleurs.