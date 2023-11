Une Tesla Model S avec 2 millions de km, drama chez OpenAI, et le Samsung Galaxy S24 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 20 novembre : OpenAI nous sort le feuilleton de l'année, on inspecte l'état d'une Tesla Model S à l'approche des 2 millions de kilomètres au compteur et Samsung dévoile la date de présentation du Samsung Galaxy S24. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

OpenAI : qui part, qui reste ?

Tout a commencé vendredi, où on a appris le licenciement surprise de Sam Altman, le co-fondateur d’OpenAI (derrière ChatGPT, notamment). Le lendemain, nouveau coup de tonnerre : le conseil d’administration de la société souhaiterait le rembaucher ! Avant d’apprendre que le co-fondateur de Twitch prendra finalement sa place. Et puis non au final, voilà le petit Sam chez Microsoft. On avait tout du drama du siècle, et on apprend aujourd’hui que 500 employés d’OpenAI sont prêts à suivre Altman dans sa nouvelle boîte. On n’a plus de pop-corn, on espère que le feuilleton touche à sa fin.

Une Tesla Model S approche des 2 millions de kilomètres, mais à quel prix…

Tiens, voilà des nouvelles de Hansjörg von Gemmingen et de sa Tesla Model S, rentrée au Guinness Book comme étant la voiture électrique la plus kilométrée au monde. Celle-ci vient d’atteindre les 1.9 million de kilomètres, l’occasion d’en apprendre sur le vieillissement de sa voiture. Surprise : pour atteindre ce kilométrage, ce bon vieux Hansjörg a dû changer neuf fois de moteur et trois fois de batterie !

Enfin une date de présentation du Samsung Galaxy S24

C’est le site coréen The Elec qui nous l’apprend : Samsung organisera sa conférence Galaxy Unpacked 2024 à San Jose le 17 janvier 2024. L’occasion, donc, de présenter le Galaxy S24, son nouveau porte-étendard, en compagnie des versions Plus et Ultra. Et ça ne s’arrête pas là, puisque les commandes devraient être ouvertes dans la foulée.