Mise à jour des iPhone, capteurs de maison connectée Ikea et prix de la voiture électrique Huawei – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 29 novembre : une mise à jour qui ajoute de la personnalité sur iPhone, de nouveaux capteurs connectées Ikea pour la maison et le prix d'une voiture électrique Huawei.

iOS 17.2 : une mise à jour qui signe la fin d’une ère pour les iPhone

Depuis les tout premiers iPhone, Apple n’a jamais permis à ses utilisateurs de changer le son des notifications entrantes. C’est finalement le cas depuis la mise à jour vers iOS 17.2 disponible actuellement en version bêta 4. Une première pour le constructeur.

Ikea lance des capteurs domotiques pas chers pour automatiser votre foyer

Déjà bien investi dans le domaine de la maison connectée, Ikea est allé un peu plus loin en dévoilant trois nouveaux capteurs de mouvement, d’ouverture de porte et de fuite d’eau : Vallhorn, Parasoll et Badring. Ils seront lancés courant 2024 à un prix attendu à moins de 10 euros.

Huawei dévoile le prix et les impressionnantes fonctionnalités de sa nouvelle voiture électrique : Tesla en PLS

Après avoir dévoilé les caractéristiques techniques de sa Luxeed S7, Huawei en a dit davantage à son sujet, et notamment à propos de son prix. Le véhicule électrique conçu en partenariat avec le groupe Chery sera lancé à partir de 249 800 yuans, soit 32 132 euros HT.