Le vol des iPhone, une arnaque promue par Nvidia et une nouveauté pratique sur WhatsApp – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 13 décembre : Apple lance une fonctionnalité pour prévenir le vol d'iPhone, une arnaque a été promue par Nividia et WhatsApp lance une nouvelle fonctionnalité.

Apple veut rendre inutile le vol d’iPhone avec iOS 17.3

Apple a commencĂ© le dĂ©ploiement de sa nouvelle mise Ă jour d’iOS avec la version 17.3. Cette nouvelle version vient ajouter une fonctionnalitĂ© pour les iPhone, la protection contre le vol d’appareil. Concrètement, elle va permettre de restreindre l’accès aux paramètres de l’iPhone si vous ĂŞtes loin d’un lieu familier en rendant obligatoire l’identification biomĂ©trique. Dès lors, impossible pour un voleur de modifier les paramètres du smartphone.

Nvidia a fait la promotion d’une arnaque pendant près d’un an

Disponible en accès anticipĂ©, le jeu vidĂ©o The Day Before a finalement Ă©tĂ© considĂ©rĂ© comme une arnaque et le studio a finalement fermĂ© après que le jeu a Ă©tĂ© supprimĂ© de Steam. Pourtant, le jeu avait reçu le soutien de nombreux acteurs de l’industrie, comme Nvidia, PlayStation ou IGN.

WhatsApp : cette petite nouveauté va vous aider à mieux vous y retrouver dans vos conversations

WhatsApp a annoncĂ© une nouveautĂ© bien pratique pour son application de messagerie. DĂ©sormais, il est possible d’Ă©pingler des messages dans une discussion pour les retrouver plus facilement ultĂ©rieurement. Une fonction dĂ©jĂ proposĂ©e par la concurrence depuis bien longtemps.