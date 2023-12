ChatGPT au coeur d’un procès historique, les prix des Samsung Galaxy S24 et l’USB-C obligatoire en France – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 28 décembre : le New York Times attaque Open AI et Microsoft, les prix en euros des futurs Samsung Galaxy S24 et l'USB-C maintenant obligatoire en France. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Le New York Times poursuit OpenAI et Microsoft en justice

C’est un procès historique qui va se tenir en 2024 : le New York Times attaque OpenAI et Microsoft en justice, accusant le service d’IA générative ChatGPT de plagier ses contenus pour s’améliorer, sans aucune rétribution. Le média américain demande plusieurs milliards de dollars de dommages et intérêts.

Les prix en euros des Galaxy S24 ont fuité

Les fuites concernant les Galaxy S24 de Samsung n’en finissent plus à l’approche de leur annonce officielle. De nouvelles informations précisent les prix des différents modèles en euros et bonne surprise, ils sont légèrement inférieurs à ceux des Galaxy S23 à leur sortie.

La charge USB-C est maintenant obligatoire en France

L’obligation pour les appareils d’offrir la charge par USB-C est maintenant effective en France, après avoir été décidée au niveau européen. Concrètement, les constructeurs de smartphones, tablettes, caméras ou encore casque audio ont un an pour se mettre à la norme, sans peine d’être lourdement pénalisé par la justice française.