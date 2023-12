Un Oppo sublime, le prix du Nothing Phone (2a) en fuite et le lancement de la Zeekr 007 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 29 décembre : Oppo a révélé un nouveau téléphone magnifique, le tarif du Nothing Phone (2a) a fait l'objet d'une fuite et la Zeekr 007 très prometteuse a été lancée. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Ce très beau smartphone Oppo que vous ne pourrez vous acheter

Oppo a révélé le design de son nouveau smartphone haut de gamme, le Oppo Find X7 Ultra, qui se distingue par son esthétique raffinée. Cependant, suite à l’arrêt des activités d’Oppo en France, ce modèle ne sera pas disponible sur le marché français. Le smartphone arbore un écran incurvé, une caméra frontale discrète, et un dos à deux tons avec un module photo circulaire imposant, rappelant la gamme Lumia 1020.

Le prix du Nothing Phone (2a) en fuite

Le Nothing Phone 2A, une version allégée du Nothing Phone 2, promet un positionnement tarifaire attractif. Selon les fuites, ce modèle serait proposé à moins de 400 euros pour la configuration 8 + 128 Go, le plaçant fermement dans le segment du milieu de gamme. Cette stratégie tarifaire rend le Nothing Phone 2A plus abordable que ses prédécesseurs, visant à séduire un public plus large.

La Zeekr 007 est là

La Zeekr 007, une berline électrique concurrente de la Tesla Model 3, a été officiellement lancée avec des tarifs plus bas que prévu, débutant à environ 26 700 euros hors taxes. Elle offre une autonomie impressionnante, une puissance élevée, et des innovations technologiques, notamment une batterie révolutionnaire permettant des recharges ultra rapides. Avec ses performances et son prix attractif, la Zeekr 007 se positionne comme un sérieux rival pour la Tesla Model 3.

