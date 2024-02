L’infériorité du Galaxy S24 européen, le permis de conduire sur smartphone et le retour de Realme – Le récap de la semaine

Le monde de la tech' a été marqué par plusieurs faits d'actualité durant la semaine du 12 février. Déjà, et sans grande surprise, a été prouvée l'infériorité du Galaxy S24 européen ; aussi, le permis de conduite sur smartphone a été généralisé ; et enfin, Realme a marqué son retour avec un tout nouveau téléphone abordable pour concurrencer les Redmi de Xiaomi.

Les Galaxy S24 sous Exynos à la peine

Les Galaxy S24 et S24 Plus vendus en Europe avec la puce Exynos montrent des performances nettement inférieures à leurs homologues américains équipés du Snapdragon 8 Gen 3. Comme c’était déjà le cas avant. Tests à l’appui, la version Exynos affiche une autonomie réduite et une surchauffe notable, soulignant l’écart significatif avec la version Snapdragon.

Le permis de conduire sur smartphone se généralise

Le permis de conduire peut désormais être ajouté numériquement sur les smartphones via l’application France Identité, simplifiant les contrôles routiers grâce à la technologie NFC. Cette innovation promet un gain de temps significatif pour les usagers et les forces de l’ordre. L’application permet également de générer un justificatif de conduite et accueillera bientôt la carte grise et l’assurance en version numérique.

Realme, le retour

Realme annonce son retour en France avec le lancement d’un nouveau smartphone (le Realme C67), après avoir été très discret en 2023. La marque, connue pour son ambition de rivaliser directement avec les Redmi de Xiaomi, devrait chercher à renforcer sa présence sur le marché français, suggérant une concurrence accrue dans le segment des smartphones abordables.

Ces résumés issus d’articles de la rédaction de Frandroid sont rédigés par l’IA (ChatGPT) et systématiquement relus par nos journalistes