Le Samsung Galaxy S24 vendu en Europe se fait écraser par la version Snapdragon

C'était notre crainte : Samsung a fait le choix de remettre une puce Exynos dans les Galaxy S24 et S24 Plus vendus en Europe et en Inde. Malheureusement, la différence est énorme avec les versions américaines.

Quand on parle des nouveaux Galaxy S24, on compare des sportifs de haut niveau : on cherche à savoir qui a le plus de muscle, qui tient la distance, et surtout, qui offre le meilleur spectacle. Nous avons fait les tests des Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra. Effectivement, le Galaxy S24 Ultra a eu 9/10, tandis que les S24 et S24 Plus ont eu 7/10. Mais ici, on vous parle de comparaison directe de deux modèles différents.

Comme vous le savez, Samsung nous a servi deux versions de son dernier smartphone : l’Ultra avec son moteur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et les S24 et S24 Plus qui tournent grâce à la puce maison, Exynos 2400. En Amérique du Nord, toutes les versions du Galaxy S24 sont équipées de la puce Qualcomm Snapdragon.

Alors, quand la chaîne YouTube Techmo se lance dans une comparaison directe de ces deux bêtes sur le même modèle, on regarde attentivement. Ici, une version Snapdragon achetée au Canada, et une version achetée en Europe, avec le même châssis : le Galaxy S24 standard.

Des différences énormes

Les benchmarks, c’est un peu la pesée avant le match : Geekbench, 3DMark, ils ont tous tendance à lever le bras de Snapdragon en signe de victoire. Et la vidéo de Techmo confirme ce qu’on soupçonnait déjà : Qualcomm semble mener la danse. Mais le vrai scoop, c’est que le choix de la puce ne change pas que les scores. On parle aussi d’autonomie qui flanche et d’un smartphone qui chauffe plus.

Après un marathon de tests, le S24 Snapdragon garde encore 16 % de jus, tandis que son jumeau Exynos s’est éteint. Et pour les gamers, la différence est palpable : 51 degrés pour Exynos contre 42 pour Snapdragon. C’est pas juste une question de confort, mais aussi de combien de temps votre smartphone peut tenir sans vous lâcher.

Et l’appareil photo dans tout ça ? On s’attend à des clichés qui claquent, mais voilà que sur Exynos, l’appli photo fait des siennes, surtout quand tu veux te filmer en 4K60. Sans parler des couleurs qui partent parfois en vrille. Bien sûr, Samsung pourrait corriger le tir avec des mises à jour, mais avouons-le, ça casse un peu le mythe du smartphone parfait.

Ce round entre Snapdragon et Exynos dans le ring des Galaxy S24 nous montre que le choix du processeur, c’est pas juste une histoire de geek. Ça affecte tout : de la photo à l’autonomie, en passant par la température de ton téléphone. Samsung joue gros avec ses puces Exynos, et on attend de voir comment ils vont évoluer pour tenir tête à Qualcomm. En attendant, ce duel tech nous donne matière à réfléchir pour notre prochain achat.