L’avenir de Xiaomi MUI, le potentiel du PlayStation Portal et l’adversaire de Nvidia – Le récap de la semaine

On a eu une semaine chargée du côté de la tech et ça vaut le coup de faire un petit résumé des principales choses à retenir. Au programme : la fin plausible de MIUI en France, le PlayStation Portal qui montre enfin son potentiel (mais pas grâce à Sony) et une startup qui peut faire mal à Nvidia.

Alors que les Xiaomi 14 vont bientôt être présentés en Europe, la marque Xiaomi se préparerait à dire adieu à son interface MIUI. Celle-ci s’apprêterait à laisser la place à HyperOS que l’on a déjà pu découvrir en Chine. Une page se tourne pour les fans du constructeur.

Le principal problème du PlayStation Portal est qu’il a été conçu en tant que simple accessoire de la PS5. Ni une ni deux, des hackers ont bidouillé la machine pour libérer son potentiel et enfin en faire une réelle console portable comme elle aurait dû l’être depuis le début.

Groq vs Nvidia

Connaissez-vous Groq ? Cette startup voit les choses en grand puisqu’elle pourrait venir défier Nvidia dans deux domaines clés : les processeurs graphiques et l’intelligence artificielle. En effet, son dernier LPU (Unité de Traitement du Langage) pourrait améliorer considérablement la vitesse de réponse des modèles de langage utilisés, entre autres, par ChatGPT.

Notre test de la Freebox Ultra

En bonus, sachez que nous avons publié notre test de la Freebox Ultra.