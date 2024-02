Quand les hackers libèrent le potentiel de la PlayStation Portal

Imaginez transformer un accessoire PS5 en une véritable console de jeu portable. C'est le défi que relèvent actuellement des hackers avec la PlayStation Portal de Sony.

Sony nous avait bien alléchés avec sa PlayStation Portal. On s’imaginait déjà trimballer une PS5 dans notre poche, le rêve pour remplacer notre vieille PS Vita. Mais en vrai, ce n’est pas tout à fait ça. On se retrouve avec un gadget qui a du mal à tenir toutes ses promesses. En gros, c’est juste un écran qui permet de jouer à sa PS5 en cloud gaming, à condition d’être connecté à sa console à distance. Pas vraiment l’autonomie rêvée.

Potentiel gâché

Le plus frustrant, c’est que cette petite bête avait tout pour plaire. Avec sa puce ARM, elle enterre la Nintendo Switch sur le papier (cette dernière a 8 ans, rappelons-le). Mais au lieu de ça, elle se contente de faire miroiter ce qu’elle pourrait être plutôt que de l’être vraiment (vous l’avez ?).

Heureusement, y a des petits malins qui n’ont pas attendu Sony pour exploiter son potentiel. Ils ont réussi à installer l’émulateur PPSSPP pour faire tourner des jeux PSP, et ça marche. C’est la preuve que la Portal pourrait être bien plus qu’un simple accessoire PS5. Imaginez pouvoir lancer GeForce Now ou Xbox Cloud Gaming dessus, ou en faire un émulateur PlayStation 1, 2, 3 et pourquoi pas 4.

Mais voilà, Sony a fait des choix qui nous laissent perplexes. Avec seulement 6 Go de stockage et zéro possibilité d’extension, on se demande ce qu’ils avaient en tête. C’est comme si la console était bridée exprès. Et quand on voit le prix, ça fait réfléchir. Pour 100 euros de plus, on peut s’offrir un Steam Deck, bien plus ouvert et autonome.

Jusqu’à présent, le hacker ayant partagé des informations sur son projet n’a pas encore publié de contenu en ligne permettant à d’autres d’imiter son action. Toutefois, ceci marque une étape importante, étant donné que cela fait déjà plusieurs mois que la communauté des hackers porte son intérêt sur cet accessoire-console.