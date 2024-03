Un Galaxy Z Fold 6 « Ultra », le design du Nothing Phone (2a) et trois nouveaux vélos Canyon – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 29 février : un Galaxy Z Fold 6 Ultra en projet, le design du Nothing Phone (2a) et trois nouveaux vélos Canyon. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Samsung prévoit un Galaxy Z Fold 6 « Ultra »

Samsung prévoit de dévoiler cet été ses nouveaux smartphones pliants, le Galaxy Z Flip 6 et le Galaxy Z Fold 6. Selon des informations de WinFuture, une version premium appelée « Galaxy Z Fold 6 Ultra » pourrait également être présentée, offrant potentiellement un écran plus large, plus de mémoire et un emplacement dédié pour le stylet S-Pen. La présentation officielle est attendue entre juillet et août.

Le design du Nothing Phone (2a) dévoilé à Paris

Le Nothing Phone (2a) est exposé dans les boutiques Free à Paris avec son design original et son Glyphe LED discret. La présentation officielle est prévue le 5 mars, avec une fiche technique qui inclue un processeur MediaTek 7200 Pro et 12 Go de RAM. Des rumeurs parlent d’un tarif en dessous des 400 euros.

Trois nouveaux électriques prometteurs chez Canyon

Canyon revigore son offre de vélos électriques en réinventant complètement la ligne Pathlite. Les Pathlite:ON Superlight, disponibles en trois versions, sont spécialement conçus pour le trekking et l’aventure, tout en restant adaptés à une utilisation urbaine.