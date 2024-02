Nothing dévoile le design du Phone (2a) : il en met plein les mirettes

La marque Nothing est présente au MWC et en profite pour montrer le design de son futur smartphone milieu de gamme : le Nothing Phone (2a). Au programme : toujours un design original et de grandes promesses.

En matière de design, Nothing n’a jamais froid aux yeux. Et c’est le cas de le dire au vu du design que la marque a révélé au MWC de Barcelone, plus grand salon dédié à la téléphonie. Elle y a montré le Nothing Phone (2a), un smartphone qui devrait y être présenté officiellement dans quelques jours.

Un smartphone qui nous fait de l’œil (littéralement)

C’est directement sur son stand que la marque a présenté le design de la face arrière du Nothing Phone (2a). Pour l’instant, impossible de voir l’autre côté, celui de l’écran. Pourtant, le dos nous donne quand même quelques indications sur ce que proposera ce smartphone milieu de gamme.

Tout d’abord, la patte de Nothing est toujours là avec un dos « transparent » voulant imiter des composants que l’on verrait directement. En témoigne ce ruban strié pouvant ressembler à un plan de transports en commun et qui paraît être un câble factice.

Aussi, il y a le Glyphe, à savoir le système de LED à l’arrière. Plus discret que sur le Nothing Phone (1) et le Nothing Phone (2), il promet d’apporter des animations lorsqu’on reçoit une notification, que l’on charge le smartphone ou encore qu’on écoute de la musique.

Enfin, et ce qui saute aux yeux, ce sont… les yeux justement. Le fabricant a fait le choix de placer son bloc photo au milieu du dos, sur la partie haute. Les deux capteurs photo que l’on aperçoit sont placés horizontalement, ce qui les fait ressembler à des yeux.

L’arrivée du Nothing Phone (2a) se rapproche

La date de la conférence de présentation de ce nouveau modèle est déjà connue : ce sera le mardi 5 mars, soit dès la semaine prochaine. On connaît déjà le SoC qu’embarque ce smartphone qui devrait prochainement arriver : il s’agit du MediaTek 7200 Pro, version plus poussée du Dimensity 7200 que l’on trouve sur le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Il sera épaulé par 12 Go de RAM ainsi que par 8 Go de mémoire vive virtuelle. Mis à part cela, une grande partie de sa fiche technique a fuité depuis quelques semaines, tant et si bien que le smartphone n’a plus vraiment de secrets à dévoiler.

Des informations qui ne sont pourtant pas officielles pour le moment : elles peuvent très bien être erronées. Selon ces fuites, le Nothing Phone (2a) serait vendu en blanc, mais aussi en noir (ce que la marque n’a pas montré) et disponible sous la barre des 400 euros. Ce qui, sur le papier, est alléchant.