Canyon frappe fort avec trois nouveaux vélos électriques polyvalents, dont un très léger

La célèbre marque Canyon met à jour son catalogue de vélos électriques en renouvelant de fond en comble sa gamme Pathlite. Voici donc les Pathlite:ON Superlight (déclinés en trois versions), surtout taillés pour le trekking et l'aventure, mais pas forcément incompatible avec la ville.

Canyon est un constructeur de vélos musculaires et de vélos électriques qu’on ne présente plus vraiment. Réputée pour ses vélos de route avant tout, la marque allemande a aussi pris le virage de l’électrique depuis quelques années. Nous avons d’ailleurs testé leur tout dernier modèle urbain, le Canyon Precede:ON Comfort 7, qui nous a convaincus à plus d’un titre.

En ce début d’année 2024, Canyon chamboule son catalogue et met à jour toute sa gamme Pathlite, apprend-on dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction. Deux familles de Pathlite cohabitent au catalogue : les Superlight d’un côté (3 versions), les SUV de l’autre (6 versions). Cet article se focalise sur la première nommée, composée des Pathlite:ON 8 Superlight, Pathlite:ON 6 Superlight et Pathlite:ON 4 Superlight.

Le dernier moteur de Bosch au menu

Tous les trois déclinés en cadre haut et mi-haut, ce trio se destine avant tout à l’aventure et aux longues escapades dans le cadre d’un voyage en cyclotourisme par exemple. C’est en quelque sorte leur terrain de prédilection. Ils n’en restent pas moins très bien équipés pour la ville. En clair, ce sont des cycles polyvalents.

Cette gamme partage plusieurs points communs, à commencer par le fameux moteur Bosch Performance Line SX. C’est le plus léger de la gamme Bosch (2 kg), sans pour autant sacrifier les performances (55 Nm de couple). En l’associant à une batterie de 400 Wh, cela permet de tirer leur poids au maximum vers le bas : les versions 8, 6 et 4 font respectivement 17,2, 21,4 et 21,2 kg, ce qui est très raisonnable compte tenu de leurs équipements.

Leurs pneus sont également identiques : des Schwalbe G-One Speed de 29 pouces, qui devraient apporter une très bonne adhérence au sol. Pour le confort, chaque itération a droit à une selle Essenza Athletic.

Des transmissions différentes

Les deux modèles plus abordables (ceux numérotés 4 et 6) se ressemblent en tous points, à quelques exceptions près. Leur différence tarifaire de 300 euros – 2699 euros et 2999 euros – se situe au niveau de la transmission : une Shimano Cues à 10 vitesses pour le premier, une Shimano Deore XT à 12 vitesses pour le second.

Le Pathlite:ON 6 Superlight bénéficie en outre d’un meilleur phare avant avec un Supernova Mini 2 Pro. Sa selle est par ailleurs suspendue, pour renforcer le confort. Pour le reste, rien ne les différencie : fourche suspendue Suntour NCX de 63 mm de débattement, freins à disque hydrauliques Shimano MT 200, jantes Alex MD23 et porte-bagages compatibles avec les fixations MIK HD et QL3, pour y fixer un siège avant par exemple.

L’écosystème Bosch au cœur des vélos

À 3699 euros, le Pathlite:ON 8 s’appuie sur une fourche rigide signée Canyon, qui devrait impacter négativement le confort. Vous avez ici un vélo plus sportif, qui fait fi de tout porte-bagages. Sa transmission Shimano Deore XT à 12 vitesses est cette fois-ci associée à des freins Magura MT Thirty et des jantes Alex GX26P.

Evidemment, tous les composants Bosch sont compatibles Smart System : cela veut dire qu’ils peuvent recevoir des mises à jour à distance, mais aussi profiter de fonctions de sécurité très pratiques à obtenir depuis l’application mobile eBike Flow. Nous avons rédigé un dossier complet à ce sujet pour vous aider à mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cet écosystème très complet.

Pathlite:ON 8 Superlight

Taille : S, M L en mid-step (cadre mi-haut) / M, L et XL en step-over (cadre haut) ;

Coloris : Blanc Ivoire ;

Prix : 3699 euros.

Pathlite:ON 6 Superlight

Taille : S, M L en mid-step (cadre mi-haut) / M, L et XL en step-over (cadre haut) ;

Coloris : Chalk, Tundra Green, Lake Blue en mid-step / Chalk, Lake Blue, Garnet Red en step-over ;

Prix : 2999 euros.

Pathlite:ON 4 Superlight