Partage des comptes chez Disney+, licenciements chez Apple et les sièges en piteux état de la Xiaomi SU7- Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 5 avril : le partage de comptes chez Disney+ va s'arrêter, des licenciements chez Apple et les sièges en piteux état de la voiture électrique Xiaomi SU7.

Disney+ prépare l’arrêt du partage de compte

Disney+ planifie de restreindre le partage de comptes, s’alignant sur Netflix. Bien que les détails précis n’aient pas été fournis, cette décision semble être dans les dernières phases de préparation, avec une mise en œuvre attendue dans les prochains mois. Objectif : atteindre le stade de la rentabilité.

Apple annonce des licenciements massifs

Apple licencie plus de 700 employés, affectant principalement ceux travaillant sur l’Apple Car et le développement d’écrans MicroLED. Ces coupes surviennent après une décennie de développement sans lancement de produit pour l’Apple Car et des défis en matière de production pour les écrans MicroLED. Les licenciements touchent divers bureaux en Californie, avec certains employés réaffectés à d’autres projets.

Les sièges de la voiture électrique Xiaomi SU7 s’usent rapidement

La voiture électrique Xiaomi SU7 a rencontré un succès commercial en Chine, mais des photos révèlent une usure prématurée des sièges sur les modèles d’exposition. Xiaomi explique que cela est dû à un trafic exceptionnellement élevé dans les showrooms, surpassant les conditions normales d’utilisation. La marque s’engage à améliorer l’entretien et rappelle que les sièges sont couverts par la garantie de la voiture.