Un vélo électrique de route Decathlon pas cher, une fonction de l’iPhone sur les Pixel et l’autonomie de la Citroën ë-C3 électrique – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 15 avril : Décathlon dévoile un vélo électrique de route accessible, les Google Pixel reçoivent une fonctionnalité des iPhone et l'autonomie de la Citroën ë-C3 électrique est enfin connue. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Un vélo électrique de route Decathlon (presque) pas cher

Decathlon a officiellement présenté le Van Rysel E-EDR AF, un vélo électrique de route dont la principale caractéristique concerne son prix, fixé à 2 450 euros – un tarif très abordable pour la catégorie. Au programme : un poids limité à 14 kg, tout en proposant une autonomie allant jusqu’à 100 km en une charge. Un vélo déjà disponible en boutique.

L’appel d’urgence par satellite des iPhone arrive sur les Google Pixel

Si les appels et SMS d’urgence par satellite sont encore une exclusivité des iPhone, cela pourrait changer prochainement. D’après Android Authority, cette fonctionnalité devrait arriver sur les Google Pixel 9 & Pixel Fold 2, qui sortiront à l’automne 2024. On remercie ici Android 15 et la puce maison Tensor G4.

La Citroën ë-C3 électrique a une meilleure autonomie que prévu

Lorsque la Citroën ë-C3 électrique fut présenté, son autonomie était estimée par la marque à 320 km, avant qu’elle ne communique sur 300 km. Les chiffres d’homologation ont pu être consultés, et la Citroën électrique afficherait jusqu’à 326 km en une charge, donnant à de cette citadine accessible dès 19 300 euros (bonus déduit) un rapport prix/autonomie difficilement battable.